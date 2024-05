STOPP Selle lihtsa liigutusega hoiad sipelgad koduaiast eemale

Sipelgad on loomult sedavõrd kanged tegelased, et isegi tugevatoimelised tõrjevahendid ei pruugi neid eemale peletada. Sageli on kõige tõhusamad abinõud otse inimese nina all. Nii võib näiteks võitluses sipelgatega pöörduda hoopis köögikapi või sahvri poole, kirjutab Vakarys Ekspresas.

Sipelgad kasutavad kaaslastega suhtlemiseks ja tee vabastamiseks spetsiaalseid feromoone. Kattes nende liikumisrajad kaneeliga, eksib sipelgas ära ning kaotab huvi kaneeliga kaetud alade vastu. Vürtsi barjäär on sedavõrd tugev, et sipelgas pöörab kohemaid ringi.

4 lihtsat nippi sipelgatest vabanemiseks

«Kui aias on probleeme sipelgatega, siis ei ole kunagi lahenduseks see, et pritsid suvaliselt mingit kemikaali nende peale. Ei, sipelgate likvideerimiseks tuleb otse allika juurde minna,» õpetavad eksperdid ning jagavad nelja nippi, kuidas töö tehtud saab.

Keev vesi

Kõige tuntum keemiavaba lahendus sipelgate hävitamiseks on kuuma vee kasutamine. Suur hulk keevat vett tuleb valada otse sipelgapessa ning vahel peab seda tegema lausa mitu korda, enne kui pesa on hävinud.

Nõudepesuvahend ja õli

Eksperdid väidavad, et nende kahe kasutamisel koos on edu garanteeritud. Pesuvahend ja õli imbuvad sipelgate eksoskeletti ja lämmatavad nad silmapilkselt.

Pool teelusikatäit nõudepesuvahendit tuleb segada pooleteise teelusikatäie õliga. Seejärel tuleb see lahustada liitri veega ja panna pihustiga pudelisse. Pritsige lahust otse sipelgatele ja nende pesale ning ülejäänud vedelik kallake pesa sisse.

Sooda ja suhkur

See on väga kaval nipp sipelgatest vabanemiseks, kasutades putukate magusaisu nende vastu ära. Sega sooda ja suhkur natukese veega pastaks ja jäta see sipelgatele maiustamiseks. Sooda on sipelgatele mürgine ning selle söömine lõpeb neile surmaga. Kuid kuni sooda mõjub, jõuavad töösipelgad viia pastat pessa teistele maiustamiseks ning söödavad seda ka kuningannale, kelle hukuga laguneb kogu koloonia.

Valge äädikas

Valget äädikat saab kasutada nagu keevat vett. See tuleb lihtsalt pessa kallata ning sipelgad hukuvad sellega kokkupuutel. Loodusele äädikas suurt liiga ei tee.