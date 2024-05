GALERII Kärcher avas Lõuna-Eestis kaupluse

«Kevadised aiatööd on täies hoos ning Lõuna-Eesti inimesed on meie kaupluse vaid nädal pärast avamist kenasti üles leidnud. Enim on kaubaks läinud surve- ja aknapesurid, aiatööriistad, aga ostetakse ka tubaseid masinaid, näiteks tolmuimejaid, põranda- ja aurupesureid,» ütles Kärcher Eesti tegevjuht Margus Leok.