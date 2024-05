Üks toidujääk, mis paneb maasikad mühinal kasvama ja parandab saagikust

«Maasikataimed eelistavad kergelt happelist mulda, mille pH jääb vahemikku 5,3 kuni 6,5,» selgitas Metzger Acresi talu omanik Nicole Metzger. Ta lisab, et koduaias on üks parimaid viise maasikatele kasvutõuke andmiseks ja saagikuse parandamiseks kasutada kohvipaksu, kuna see on kergelt happeline ja sisaldab lämmastikku.