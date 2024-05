Nudistide kuurorti pidav naine avaldab, millised tegevused tagavad väljaviskamise

57-aastane Karie Jane ütleb, et enamik tema asutuses BHH Naturist Resort'is peatuvad nudistid käituvad väga viisakalt, kuid igasugune nilbe käitumine on rangelt keelatud. Näiteks on keelatud meestel oma erektsiooni avalik demonstreerimine, see tagab kiire väljaviskamise.

«Kui näete kedagi, kellel on ilmselgelt erektsioon ja ta tõmbab tahtlikult endale tähelepanu, andke sellest vetelpäästjale või ametivõimudele teada ja enamikel juhtudel visatakse see isik asutusest välja ja keelatakse tagasi tulla,» seisab kuurorti veebilehel, vahendab Daily Mail.

Kuurordi omanik ja tema meeskond mõistavad, et erektsiooni tekkimine on loomulik ning seda pahaks ei panda, kuid loomulik ei ole sellega liputamine. «Parim viis selle lahendamiseks on kas see katta rätikuga, või kui olete vees, siis jääda sinna kuni olukord on paremini kontrolli all,» selgitab Karie.

Välja tõstetakse ka need puhkajad, et avalikus kohas vahekorda astuvad. «See pole mitte ainult teiste suhtes solvav, vaid ka ebaseaduslik,» teatab Karie oma kuurorti veebilehel, öeldes, et sellise käitumise suhtes kehtib nulltolerants.

Kuigi fotokaamerad ega kaameratega nutitelefonid ei ole BHH Naturist Resortis keelatud, palutakse inimestel lahkuda, kui neid tabatakse filmima inimesi, ilma neilt luba küsimata. Seega peavad foto tegijad olema väga hoolsad, et kogemata võõrast pildile ei püüa.

Veel tuleb mööblile istudes alati rätik mööbli ja enda ihu vahele panna, tagamaks parem hügieen.

Omanik lisab, et etikett seisneb teineteise austamisel. Ihualasti olemine ei tähenda automaatselt midagi seksuaalset ning need, kes nii mõtlevad, pole külla oodatud.