UURING Kas tuulepark on parem naaber kui tiheda liiklusega tänav?

«Taanlaste küsitluse tulemused näitavad, et taastuvenergia taristu ei ole inimeste jaoks nii suur probleem, kui algselt võib tunduda. See on suund, mis ma arvan, et on toimumas ka Eestis. Mida rohkem taastuvenergia taristu areneb, seda rohkem kasvab selle ühiskondlik aktsepteerimine,» sõnas European Energy Eesti projektiarendaja Ole Rasmussen.