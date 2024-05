Põhiline viga, mille tõttu toataimed suvel surevad

Kõige tavalisem viga, mida suvel toataimedega tehakse, on nende aknalauale jätmine, eriti kui tegemist on aknalauaga, millele paistab pikalt päevane päike. Põhjus, miks see taimedele ei sobi on väga lihtne – intensiivne päikesevalgus kõrvetab taimed lihtsalt ära ning ilmselt on seal nende jaoks liiga palav.