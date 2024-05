JURIST 5 levinud olukorda, kus tähtajaline üürileping ei paku kaitset

«See tähendab, et kui osapooled on sõlminud näiteks kaheaastase lepingu ning üürileandjal tekib vajadus üüri tõstmiseks (nt. üürituru olukord muutub dramaatiliselt või tarbijahinnaindeks tõuseb), siis ei saa seda teha enne kehtiva lepingu lõppemist ja uue sõlmimist. See võib aga üürileandja asetada väga täbarasse olukorda, kui üürilepingu lõppemiseni on veel tükk aega ning tal ei ole võimalik sel perioodil ei üüri tõsta ega lepingut üles öelda,» ütleb Siht.

Tähtajatu üürileping loob rohkem turvatunnet

«Üürileandjad arvavad sageli, et tähtajatu üürileping sarnaneb kinkelepingule ning annab üürnikule eluruumi suhtes omandiõiguse, mistõttu ei ole võimalik temast hiljem enam lahti saada. Tegelikult see nii ei ole ning reaalsuses on tähtajatu üürileping hoopis palju paindlikum lõpetamise perspektiivist kui tähtajaline leping,» selgitab Siht.

«Tähtajatu lepingu eelis on see, et seda on võimalik ühepoolselt kolmekuulise etteteatamisega üles öelda. Seega, kui osapoolte vahel tekib konflikt, üürnik soovib elukohta vahetada või üürileandjal on vaja üüripinda enda tarbeks kasutada, siis ei hoia leping kumbagi poolt pikaajaliselt kinni ning mõlemal on õigus see omal soovil lõpetada,» täpsustab ta.