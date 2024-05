USKUMATU Kinnisvara müügipakkumiste arvus toimus pöörane muutus

Terves Eestis on pruugitud korterite pakkumiste arv tõusnud aasta algusest 38% võrra. Eramute ja elamumaade pakkumisi on lisandunud rohkem kui 20 protsendi jagu.

«Kuna ostjate kindlustunne on jätkuvalt madal, siis pakkumiste arv kasvab järjepidevalt ning nõudlus on lisanduvatest pakkumistest väiksem. See võib tähendada aasta teises pooles uut hinnakorrektsioonilainet, sest need, kes müüa tahavad, peavad oma kauba väga atraktiivseks tegema ja teatavasti on kõikidest parameetritest kõige atraktiivsem hind. Müüa soovijatel tuleb arvestada märksa pikemate müügiperioodidega ning eelkõige tüüpvarade puhul käib juba praegu vilgas hinnakauplemine. Kui omanik pole pakutud hinnaga nõus, astub ostja lihtsalt naabertrepikotta teist samasugust elamispinda vaatama ja kuskil õnnestub tal ikka hind alla kaubelda,» selgitas Sooman.