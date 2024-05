VARU JULGELT Praegu on kõige õigem aeg selle supertoidu korjamiseks

Nõgesed on üks esimesi looduslikke hõrgutisi, mida saab kevadel varuma hakata. Tegu on tõelise väetoiduga, mille toitainerikkus ületab paljusid teisi.

Kõrvenõgeses on oluliselt rohkem rauda kui spinatis, samuti sisaldab see rikkalikult C-vitamiini. Enamgi veel – nõgeses leidub rohkem kaltsiumi kui piimas. Supertoiduks peetav nõges aitab kevadväsimuse vastu, puhastab organismi, toetab neerude tööd ja parandab soolte tegevust.

Parim aeg nõgese kogumiseks on kevadel ja varasuvel enne taimede õitsemist. Korjamiseks on parimad õrnad, just tärganud pehmed võrsed, kirjutab Iltalehti.