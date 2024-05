Soome telekokk: visake see vahend kohe prügikasti!

Soome restoranipidaja ja telekokk Kari «Kape» Aihineni sõnul algab köögis kõik planeerimisest, kirjutab Ilta-Sanomat.

«Enne toidupoodi minekut peaksite koostama menüü ja planeerima, mida te päeva või nädala jooksul sööte. Kuna toiduainete hinnad tõusevad pidevalt, saab sedaviisi ka palju raha kokku hoida,» ütleb ta.

Aihinen kutsub üles pöörama tähelepanu eelkõige toidu kilohindadele ja panustama toiduvalmistamisel kodumaistele köögiviljadele.

Kui aga rääkida köögitarvikutest, palub telekokk tungivalt loobuda plastist lõikelaudadest. Aihinen ütleb, et tal tõusevad lausa ihukarvad püsti, kui seda inimeste köökides näeb.

«Need kuuluvad prügikasti! Need on ebahügieenilised ja ei kesta kaua. Igas kodus peab olema puidust lõikelaud,» rõhutas ta. Plast lõheneb kergesti ja seetõttu tuleb sellest valmistatud laudu vahetada sagedamini kui neid, mis on puidust.

Mõnede uuringute kohaselt on töötlemata puit looduslikult antibakteriaalne. Sellele vaatamata tuleks ka puidust lõikelauda hoolikalt pesta, sest noaga tekitatud kriimudes hakkavad bakterid vohama.

Pärast pesemist võib puit toidus levivad bakterid endasse imeda ning neid enda sees hoides pole bakteritel võimalik paljuneda, mistõttu need lõpuks hävivad.

Plastist lõikelaudu on aga võimalik täielikult desinfitseerida vaid siis, kui need on uhiuued. Kui plastil on lõikejooni, kogunevad bakterid raskesti puhastavatesse vagudesse ning hakkavad seal paljunema. Ka nõudepesumasin ei hävita pragudes elutsevaid baktereid.

Kuidas puidust lõikelaua eest hoolitseda, et see sind pikalt teeniks? Puidust lõikelauda võib väga edukalt pesta kraanikausis, ent erinevalt oma plastist valmistatud vendadest ei kannata ta eriti hästi nõudepesumasinat. Miks? Sest ükskõik millise puidu liiga pikaks ajaks likku jätmine võib viia selle pragunemise või kaardumiseni, mida sa oma lõikelaua puhul muidugi ei taha. Seega tasub lõikelauda pärast iga kasutuskorda hoopis õrnatoimelise seebi ja sooja veega käsitsi pesta. Lase puidul põhjalikult kuivada Eelmises punktis sai mainitud, et lõikelaud võib vee tõttu võtta tavapärasest erineva, paindunud kuju. See võib juhtuda siis, kui lauda õigesti kuivama ei panda ning läbimärjalt kraanikaussi jäetakse või köögiletile või mõnele teisele märjale pinnale asetatakse. Selle asemel kuivata oma lõikelaud kohe pärast pesu käterätikuga ning jäta püstisesse asendisse kuivama, nii et laua mõlemad pooled oleksid õhu käes, ning lase sel täielikult kuivada.