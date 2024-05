SUVI TULEB Milline elektripakett valida ajal, kui elektri hind turul on madal?

Ühest vastust sellele ei ole, kuna inimesed on erinevad ja igaühe tarbimine individuaalne. Pakett, mis sobib kõige paremini sinu vajadustega sõltub sellest, milline on sinu elektritarbimine ning võimekus ja valmidus seda jälgida ja juhtida, vahendab Enefiti energiatarkuse blogi .

Kuigi kütteperiood on läbi, kulub aasta soojemas pooles rohkem elektrienergiat hoopis jahutusele, aiatöödele ja muudele suvistele tegevustele. Elektripakettide- ja hindade võrdlemisel on oluline vaadata kogu kulu, sest mõnel elektripakkujal võib küll elektri kilovatt-tunni hind olla odavam, kuid see-eest näiteks kuutasu märkimisväärselt kõrgem.

Lisaks tasuks läbi mõelda, kas sulle on oluline, et paketiga kaasneks ka muid lisaväärtusi, näiteks kindlustus või taastuvenergiast tootmine ning kuidas näeb välja lepingu ennetähtaegne lõpetamine.

Fikseeritud hind, börsihind või hoopis mõlemad?

Kui fikseeritud paketid sobivad tarbijatele, kes soovivad hinnastabiilsust, siis börsipakette eelistavad tarbijad, kes toodavad ise elektrit või on valmis suurema hinnavõidu nimel oma tarbimist ajastama. Börsipakett on üldjuhul populaarsem valik ka nende klientide seas, kellel on suvekodu või muu kinnistu, mida külastatakse harva või kus elektrikulu on väike. Kui soovid siiski hinna fikseerida, siis õige aeg selleks on nüüd, kus hind turul on madal.