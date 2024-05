Lollikindel aialill: selle söödava õielise kasvatamisega saab igaüks hakkama

Klassikalised aialilled nagu näiteks võõrasemad on kaunid, kuid pisikesed ning efekti andmiseks tuleb neid osta palju, mis on võrdlemisi kulukas. Kui soovid oma aeda kaunistama suurt õitega taime, mille kasvatamine on võrdlamisi lollikindel, siis tasub kaaluda mulda pista üks mungalill.