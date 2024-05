Õitest pungil sirelioksa koju viimine võib Riias kalliks maksma minna

Riialased räägivad, et sirelite õitsemine on üks ilusamaid hetki kevadel, kuid paljud ei tea, et munitsipaalpolitsei võib sireliõite korjamise eest inimesi trahvida. Trahv ohustab neid, kes lähevad kallale sirelitele, mis kasvavad omavalitsusele kuuluval maal, selgitas Riia linnavolikogu pressiesindaja Sindija Grāvere.