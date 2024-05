Pariisi olümpia raputab prantsuse kööki: enam ei krimpsutata selle peale nina

Prantsusmaal on pikka aega olnud maailma ühe parima köögi maine, kuid taimetoitlaste jaoks on valik sageli piiratud. Kui Prantsusmaa otsustas teha 2024. aasta Pariisi olümpiamängude menüü 60 protsendi ulatuses taimse, oli selge, et see oli samm, mida kõik ei tervitanud.