Pealinlased avaldavad, mida nad kodulinnas muuta soovivad

Olles ettepanekud põhjalikult läbi töötanud, on linn 39 rahvakogu ettepanekule pakkunud üle 80 tegevuse, mis aitavad ettepanekuid ellu viia. Nendest 50 tegevust on kas tervenisti või osaliselt Keskkonna- ja Kommunaalameti vastutusalas ja suur osa pakutud tegevustest eeldab mitme linnaüksuse koostööd.

«Tallinlased soovivad vähem liiklusmüra, mis meil teadupärast on tervistkahjustavalt kõrge, inimesed tervitavad põhjamaiseid 30-40 km/h kiiruspiiranguid, nad tahavad rohkem puid – just need suured asjad tõusevad esile rahvakogu aruteludest ja ettepanekutest. Pealinnal valmib käesoleval aastal müra vähendamise tegevuskava, liikluseski on näha tasapisi rohkem teistega arvestamist. Tänu lisaeelarvele istutame ka 1,3 miljoni euro eest puid,» ütles abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.