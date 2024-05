Tolmurullide hirm! Tänu sellele uskumatult nutikale masinale ei pea sa enam kunagi põrandaid pesema

Ilmselt kõige nürim kodutöö on elamise põrandate puhastamine. Ei ole nauditav nende pesemine ega tolmuimejaga ringi sibamine ja sellega nurkade taga urgitsemine. Robottolmuimejad on selles mõttes hea alternatiiv, kuid enamik neist on veel üsna rumalad, imedes enda sisse põrandal lebava juhtme, tehes end sellega katki, või midagi muud masinale endale ohtlikku.

Õnneks toimub robottolmuimejate maailmas kiire areng ning näiteks Samsung on hiljuti välja tulnud selle valdkonna Rolls-Royce'iga. Kevadel Pariisis toimunud Samsungi uute tehisaruga varustatud toodete esitlusel avaldaski kõige suuremat muljet lohiseva nimega Bespoke Jet Bot Combo AI robottolmuimeja. Jah, nimi on tal pikk, kuid sama pikk on ka kõikide trikkide nimekiri, mis sel tolmuimejal korpuse taga peidus.

Bespoke Jet Bot Combo AI robottolmuimeja. Foto: Samsung

Klassikaline tolmuimeja ja varstolmuimeja on mõlemad muidugi toredad, kuid iseseisvalt toimivale tolmurullide hirmule need vastu ei saa. Toas ringi vurav masin, mis ei tee kusjuures kõrvulukustavat müra, korjab tolmu, koerakarvad ja muu pudi üles ilma sinupoolse sisendita.

Samsungi tooteesitlusel selgitati, et antud robottolmuimeja on varustatud kõige moodsamate ja targemate lahendustega, mis neil hetkel pakkuda. Pole kahtlustki, et praegugi nuputavad nad millegi uue kallal, millest kuuleme aasta või kahe pärast. Näiteks ootan ise lahendust, kus robot sirutab välja teleskoopkäe, korjab maha kukkunud soki üles ja viib selle õigesse kohta – arenguruumi on...