VÄETOIT Nende kuivatatud viljade söömine teeb luud tugevaks

On hästi teada, et kuivatatud ploomid võivad parandada seedimist. Imemaitsvad viljad sisaldavad kolme peamist komponenti, mis annavad neile võime kõhukinnisust leevendada: kiudained, sorbitool ja fenoolühendid. Ajakirjas The Journal of Nutrition avaldatud uuringus selgub aga mahlaste viljade veel üks kasutegur - luude tugevdamine.