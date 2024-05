Plussid ja miinused: kas pesumasin ja kuivati on paremad ühe või eraldi masinatena

Eraldi pesumasin ja kuivati

Kui valida pesumasin ja kuvati eraldiseisvate kodumasinatega, siis võivad nad tihtipeale olla võimekamad ja kiiremad. Pesumasinad on tavaliselt suurema mahutavusega, mis võimaldab rohkem riideid korraga pesta. Samuti suudavad kuivatid suuremaid koguseid tõhusamalt ja kiiremini kuivatada. Veel on pesu pesemine parema kvaliteediga kuna seadmed on justkui ühele funktsioonile spetsialiseerunud.

Kuivatusrežiimid on paremini kohandatud erinevatele materjalidele vastavalt ning ka pesemisel on rohkem võimalusi. Näiteks Samsungi uuematel pesumasinatel on mitmeid tehisaru funktsioone, mis vastavalt kangale ja kogusele sobivaima pesuaine ja vee koguse valivad. Viimase plussina võiks välja tuua ka paindlikkuse ja mugavuse, eriti suure majapidamise puhul. Kui koduseadmed on eraldi, siis saab pesu pesta ja kuivatada samaaegselt, säästes aega ja protsessi kiirendades.

Peamine miinus eraldiseisvate masinate puhul on ruumivajadus. Kaks masinat võtavad rohkem ruumi, mida väiksemates kodudes ei pruugi olla ning kaks-ühes lahendus valitakse just eelkõige ruumi kokkuhoiu mõttes. Lisaks on kaks seadet nii ostuhinnalt kui hoolduskuludelt kallimad, mistõttu on rahaline investeering kindlasti suurem sellist lahendust valides.

Kaks-ühes pesumasin-kuivati

Peamine võit kaks-ühes masina valikul on ruumi kokkuhoid, mis teeb pesumasin-kuivati suurepäraseks valikuks väikestes majades ja korterites, kus pesukoha ruum on piiratud. Samuti on selle lahenduse kasuks mugavus, sest on vaid üks seade, mis täidab kahte funktsiooni.

Esiteks on seda lihtsam paigaldada, sest vaja vaid ühte elektritoidet ja veeühendust, ning teiseks on see ka mugavam, sest tuleb riided ühte masinasse sisse panna, valida pesu- ja kuivatusprogramm ning hiljem puhtad ja kuivad riided masinast lihtsalt välja võtta. Kindlasti mängib kaks-ühes lahenduse kasuks ka kuluefektiivsus, sest soetada ja hooldada tuleb vaid ühte kodumasinat.

Paraku aga kipuvad kaks-ühes seadmed olema vähem võimekad kui eraldi masinad. Täielik pesutsükkel võtab ka kauem aega, sest kuivatamisvõimsus on sageli väiksem kui pesuvõimsus ning kahte ülesannet masin samaaegselt täita ei suuda. Samuti ei ole kombineeritud seadmed nii energiatõhusad, sest peavad olema optimeeritud mõlemat võimalust pakkuma.

Kokkuvõttes tuleb valikut tehes arvestada oma võimaluste ja vajadustega, sest mõlemad lahendused pesevad ja kuivatad riideid ikkagi hästi ja korralikult. Kui aga tegemist on suure perekonna ja majapidamisega, siis võiks võimalusel kasutada eraldiseisvate kodumasinate lahendust, sest pesemise efektiivsus on kõrgem. Kui hindate mugavust ning kompaktsust, võib kaks-ühes seade olla sobivam.