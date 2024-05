VARGAJÕUGUD RÜNDAVAD 3 kasulikku nippi, et nad eemale hoida

Häirekeskuse juhi Ergo Oolupi sõnul on vargused Eestis üleüldse viimasel ajal kahjuks märgatavalt sagenenud.

«Tuleb ka rõhutada, et ettekujutus, nagu elumaja eest või muust käidavast kohast ei varastataks, on ohtlik müüt. Vargad liiguvad just seal, kus on rohkem inimesi, see pakub anonüümsust ja lubab kergemini välja mõelda legendi, miks seal ollakse,» selgitas asjatundja.

Turvafirma häirekeskuse juhi sõnul on sel nädalal Tallinna piirkonnas proovitud varastada hoovidest ja lukustamata panipaikadest rattaid, samuti tungitud ust lõhkudes majja sisse.

«Paraku tuleb arvestada, et varguste suur hulk ja varaste teinekord ka piiriülene tegevus muudavad varastatud koduste esemete tagasisaamise pigem vähetõenäoliseks. Nii on see kõikjal Euroopas. Rõhuda tasub varguste ennetamisele ja varaste heidutamisele,» ütles Oolup ja andis selleks kolm konkreetset soovitust.

Võta vargalt kattevari – pane üles lihtsad informeerivad sildid

Varga kogu n-ö äriplaan on üles ehitatud sellele, et teda ei kahtlustata ega takistata. Enamik vargaid ei ole valmis kasutama jõudu ning jätavad avastamise korral varguse katki.

Takistamise vältimiseks on vargal alati valmis mõeldud lugu, kuidas vajadusel selgitada, kes ta on ja miks ta seal viibib. Tüüpilised vastused on näiteks, et eksiti ära või tahetakse minna kellelegi külla.