ETTEVAATUST Taimekaitsevahendeid ei tohi kasutada sellest kõrgema temperatuuri korral

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) taimekaitse ja väetiste osakonna peaspetsialisti Laine Järsi sõnul on inimeste, loomade ja keskkonna ohutuse tagamiseks oluline, et kõik taimekaitsevahendite kasutajad toimiksid vastutustundlikult.

«Majandus- ja kutsetegevuses tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab kehtivat taimekaitsetunnistust,» selgitab Järs. Taimekaitsetunnistust peab omama ka avalikus kohas tõrjetööde teostaja.

Reeglite järgimine on vajalik ohutuse tagamiseks

«Kasutada võib ainult Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid, mida on eelnevalt põhjalikult kontrollitud,» toonitab Järs. Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid leiab PTA hallatavast taimekaitsevahendite registrist . Enne kasutamist tuleb tutvuda taimekaitsevahendi infolehega ja järgida seal toodud kasutusjuhiseid.

Arvestada tuleb ilmastikutingimustega. «Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25°C ja tuule kiirus suurem kui 4 m/s. Silmas tuleb pidada ka tuule suunda,» ütleb Järs. Taimekaitsevahendite pinna- ja põhjavette sattumise vältimiseks on oluline kinni pidada veekaitsevööndis kehtivatest piirangutest, mis on kehtestatud veeseaduses.