ON, MIDA OODATA Armastatud kokasaate uus hooaeg pakub tõelist maiuspala

«Otsus tuua «MasterChefi» saatesse armastatud Eesti avaliku elu tegelased, sai alguse tegelikult sellest, et kuna saade on ülimalt populaarne, tahtsid mitmed tuntud inimesed ise saatesse tulla. Ja muidugi me otsustasime, et teeme selle ära,» rääkis saate peaprodutsent Kaupo Karelson.