LISA MENÜÜSSE Suure toiteväärtusega pähkel toetab südant ja parandab mälu

Kreeka pähklid sisaldavad rohkelt toitaineid, näiteks suures koguses E-vitamiini ning tervislikke rasvu. Pähklid hoiavad südame tervena ning uuringud on näidanud ka seda, et nende pähklite oma menüüsse lisamisega võid langetada südameataki riski tervelt poole võrra. Kreeka pähklid on kasulikud ka depressiooniga elavatele inimestele, sest need sisaldavad Oomega-3 rasvu, mis ajus õnnehormooni serotoniini taset tõstavad.