KODULAENU MÜÜDID Kui suure kuluna läheb arvesse üks laps ja kas pank kasiinos käike jälgib?

Kas kasiinos võib käia ja lotot osta?

Jah, võib, kui sellega ei avaldu potentsiaalselt problemaatiline käitumine. Kui inimene käib näiteks mingil üritusel või sünnipäeval kasiinos ja sealt ka midagi ostab, siis ei ole see midagi negatiivset. Samas, kui on näha, et need külastused ja summad on juba regulaarsed ja järjest kasvavad, siis võtab pank seda ohu märgina. Samuti on loto ostmine täiesti normaalne, kui see on vastavuses inimese sissetulekuga. Kui sissetulekust arvestatav osa läheb kasiinosse või õnnemängude peale, siis hakkab see laenutaotlusel juba rolli mängima.