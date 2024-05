Erakordne pakkumine: ehita üles isiklikud kirikuvaremed

See õigeusu kirik ehitati jõuka eestlastest maaomaniku Kubbo poolt 1880-ndatel. Kui koguduse elu soikus, kohandas omanik hoone kontsertide ja pidude pidamise kohaks.

1920-ndatel püstitati lauaveski hooned, kasutades ehitusmaterjalina osaliselt kirikut – sellestki on mõned müürid säilinud. Kirikust on säilinud aga sissepääsutorn ja lõunasein.

Kirik, õigemini selle varemed, ei ole muinsuskaitse või muu piirangu all ega ole sisse kantud ehitusregistrisse. See annab võimaluse ainulaadseks müüride kasutamiseks. Ehita elumaja või klaaskatusega restoran – valik on sinu!