Rahvusvahelisel palkmajaehitajate meistrivõistlusel püstitati rekordeid

Õpilaste kategooria parima soorituse tegi Erki Vinni Hiiumaa Ametikoolist, teise koha sai Mikko Kokkmaa ja kolmandaks tuli Siim Esko. Just Hiiumaa Ametikooli palkehituse õppurid on need, kes on valdkonna järelkasvu ehk väärtusliku ja kvaliteetse tööjõu alustalasid. «Palkmaja ehitaja oskuste omandamine võtab väga palju aega, siin läheb ikkagi viis aastat, kümme aastat kvaliteetse ehitusvilumuse saavutamiseks. Tänased parimad võistlejad on juba paarkümmend aastat selle alaga tegelenud,» lausus Hobbitoni juhatuse liige Ragner Lõbu.