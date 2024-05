SÄÄSTA RAHA Levinud viga, mida inimesed teevad nõudepesumasina kasutamisel

«Ma ei loputa kunagi taldrikut enne, vaid lükan lihtsalt toidujäätmed prügikasti ja panen seejärel nõu masinasse,» ütles Laughlin oma hiljutises TikToki videos. «See peseb [nõusid] oma tsükli osana, nii et selle käsitsi pesemine on lihtsalt vee raiskamine.»

Laughlin lisas, et taldrikute õigesti virnastamine on samuti oluline, et kõik nõud saaksid täielikult puhtaks. «Ma panen taldrikute määrdunud külje alati sissepoole ning kausid ja pannid allapoole – sest sealt pritsib vesi välja,» ütles ta. Ta rõhutas ka mustade nõude vahele ruumi jätmise olulisust, et vesi saaks vabalt ringelda.