PARIMATEST PARIM Eesti ettevõtte pälvis maineka disainiauhinna kõrgeima tunnustuse

«Pidasime oluliseks tunnustada seda projekti kõrgeima auhinnaga, et innustada kogu ehitustööstusharu nende eeskuju järgima. Nende potentsiaal on tohutu,» seisis žürii kommentaaris.

«Red Dot: «Best of the Best» disainiauhinna saamine on tunnustus mitte ainult Roofit.Solar disainitiimile, vaid ka kõikidele meie globaalsetele partneritele ning see esindab meie pidevat püüdlust tuua turule uuenduslikke ja inspireerivaid lahendusi,» ütles Roofit.Solar tegevjuht Andres Anijalg.

NuClick® näeb välja nagu klassikaline metallkatus, kuhu on integreeritud uusim päikesetehnoloogia ilma stiili või paigaldamise lihtsust ohverdamata. Katus on ehitatud vastupidavaks ja taluma äärmuslikke ilmastikutingimusi.

«Usume, et tegu on keskkonnasõbraliku ehituse tulevikutehnoloogiaga, mis hakkab olema eelistatud alternatiiv paneelidele,» ütles Anijalg. Eestis on Roofit.Solari katus Tartu Ülikoolil, Rahvusraamatukogul, osaliselt Meremeeste Haiglal ja teistel hoonetel. Paljudel muinsuskaitse alustel hoonetel on see katus ainus võimalus päikeseenergia kasutamiseks, sest arhitektuurilise stiili säilitamine on ülioluline ja standardsed päikesepaneelid pole lubatud.