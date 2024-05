TERVISEALLIKAS Armastatud köögivili hoiab vererõhu ja kolesterooli kontrolli all

Lehtkapsas sisaldab nimelt ühendit nimega fütosterool, mis alandab looduslikult vere kolesteroolitaset. Lisaks on kapsas üks paljudest kaaliumirikastest toiduainetest, millel on oluline roll vererõhu reguleerimisel, kirjutab Vakarys Ekspresas.

Lifespan eksperdid selgitavad, et kapsas sisaldab ühtlasi ka ühendeid, mida nimetatakse antotsüaniinideks. 2012. aastal läbi viidud uuringu põhjal leiti, et 18–75-aastastel naistel, kes tarbisid rohkem antotsüaniini, oli madalam süstoolne vererõhk. Ülemine ehk süstoolne vererõhk on südamest väljuva vere surve ja see näitab südame tööjõudlust.

Lehtkapsas on ideaalne põletikuvastane toit, aidates võidelda artriidi, astma ja autoimuunsussüsteemi haiguste vastu. Samuti on see suurepärane «detox» köögivili, kuna sisaldab märkimisväärses koguses kiudaineid. Viimased on olulised, et hoida seedesüsteem regulaarse ja tervena. Lehtkapsas sisalduv väävel koos kiudainetega aitab hoida maksa tervena.