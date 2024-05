Maailma kuulsamail aiandusmessil tõusis esile uus põnev trend

Eriliselt suure tähelepanu osaliseks sai aiandustrend, mida kutsutakse nimega kaoseaiandus (chaos gardening – toim). Sedasorti lähenemine aiandusele nõuab minimaalset pingutust, kuid tulemused võivad olla fantastilised.

Kaoseaiandus tähendab traditsiooniliste aiandusreeglite aknast välja viskamist. Taimedel lastakse kasvada kõikjal, kuhu seemned maanduvad ja juure alla võtavad.

Olenemata sellest, kas puistate laiali köögivilja- või lilleseemneid, julgustab see meetod aiatöödesse vabameelselt ja pingevabalt läheneda. Aednikud peaksid aga olema ettevaatlikud seemnetega, mida nad laiali loobivad, kuna mõned tuleb istutada sügavale mulla sisse ning teised ei taha üksteise lähedal kasvada.

Colin Baily ettevõttest Rewild Garden Design selgitas: «Järele jäänud seemnetest pole kasu, kui need pakkidesse jäetakse, kuna need lihtsalt riknevad. Vanadel seemnetel on madalam idanemisprotsent, seega on nende laiali puistamine hea viis need ära kasutada.»

Kaoseaiandus pakub lisaks mugavusele veel mitmeid eeliseid. Näiteks suurendab see bioloogilist mitmekesisust. Rahaliselt on see eelarvesõbralikum kui paljud teised aiandusmeetodid ja säästab oluliselt aega.

Kaoseaiandust soovitatakse viljeleda väljavalitud aia osas, mitte terves aias.

Vaatamata paljudele eelistele on kaoseaiandusel ka puudusi. Peamine negatiivne külg on see, et sellistel aedadel puudub poleeritud välimus, mille poole paljud inimesed püüdlevad. Veel võivad liiga tihedalt kasvavad taimed üksteist lämmatama hakata ning haigused levivad hästi, mistõttu tuleb taimi harvendada.