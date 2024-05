Kuidas meeldib? Oksjonile läheb Charles III meisterdatud kitseke

Väike kuninglike näppude vahel valminud kitseke on kuulunud kanadalasele Raymond Pattenile 55 aastat. Selle kinkis talle tema 21. sünnipäeval vanatädi, kes õppis ja töötas omal ajal Cambridge'i ülikoolis kokana ja puutus seal kuninglikega kokku.

Äsja taasavastatud kunstiteos, mis on tõenäoliselt ainus teadaolev kuningas Charlesi poolt valmistatud skulptuur, võib 4. juunil Hansons Auctioneersi oksjonimajas minna kaubaks 10 000 naela eest. Eseme oksjonile oodatakse suurt rahvusvahelist huvi.

76-aastane pensionil olev endine puusepp Raymond ütles: «Minu tädi Nellie Helen Patten kinkis selle kitse mulle 21. sünnipäeva puhul 22. juunil 1969. aastal. Ta ütles mulle, et prints Charles on sellega hakkama saanud. Usun, et ta tundis tulevast kuningat isiklikult. Olen kitse kogu oma elu kalliks pidanud.»

Arvatakse, et oksjonil läheb kitse üle kõvaks rebimiseks. Foto: Nathan Fitzsimmons/Hansons Auctioneers/Cover Images/Scanpix

Charles III omandas bakalaureusekraadi arheoloogias ja antropoloogias ning seejärel ajaloos Cambridge'i Trinity kolledžis. Seega olid mõlemad nii Charles kui Patten samal ajal koolis.

Hansons Auctioneersi omanik Charles Hanson ütles: «Raymond võttis esialgu ühendust meili teel ja me olime tohutult põnevil. Meil on olnud privileeg müüa oksjonil teisi kuningas Charlesi varaseid kunstiteoseid ja huvi on alati fenomenaalne. Raymond lendas Ühendkuningriiki, et see meile isiklikult kohale toimetada.»

«Kollaste sarvede ja kollaste, roosade ja pruunide triipudega keraamiline mägiskits on kaunilt emailitud ja vormitud. See jäädvustab 1960ndate lõpu ja 1970ndate alguse pingevaba erksuse ja võlu,» lisas Hanson.

«Kuningas Charles on kogu oma elu näidanud üles kirge kunsti vastu, kuid on peamiselt tuntud oma maalide poolest. Selle keraamika avastamine näitab tema ande teist külge. Meile teadaolevalt on see ainus näide kuningas Charlesi valmistatud keraamikast. See esindab tema varajast kirge ja kunstilist särtsu keraamika alal 1960ndate lõpus,» jätkas ta.

Hanson lisab, et oksjonipäeval jääb kitse hind ilmselt vahemikku 5000 kuni 10 000 naela ehk kuni 11 800 eurot.