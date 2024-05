LOODUSLIK DOPING Ootamatu aine paneb tomati ja paprika mühinal kasvama

Iga aednik teab, et hea saagi tagamiseks tuleb mistahes taime väetada. Need, kes ei soovi kasutada mineraalväetisi, võivad alati pöörduda looduslike lahenduste poole. Orgaanilised ning kodus valmivad väetised tagavad köögiviljade parema kasvu ja saagikuse.

Tomati ja paprika saagikuse parandamiseks soovitavad asjatundjad haarata näiteks köögikapis leiduva hirsi järele. Viimase eelis teiste orgaaniliste väetiste ees on see, et sellega ei ole võimalik taimi üle väetada.