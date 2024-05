EKSPERDID 10 kasulikku nippi, kuidas kasutatud riietele ostja leida

Toote aus seisukord

Lisaks õiglasele hinnale on oluline anda aus ülevaade toote seisukorrast. Kui toode on kulunud või defektiga, tuleb see kindlasti kirjeldusse üles märkida. Aunapuu sõnul lisavad põhjalikud tootekirjeldused usaldusväärsust ning välistavad riski, et osja ei ole tootega peale ostu sooritamist rahul.

Neutraalne lõhn

Inimesed eelistavad uute riiete puhul, et need lõhnaksid puhtalt, kuid lõhn oleks neutraalne. Sama ootus kehtib ka järelturul ostetavate riiete puhul. Rüütli kiidab, et paljud müüjad lisavad riiete kirjelduse juurde, et riided on suitsuvabast kodust. Tema sõnul võiks sarnaselt lisada tootekirjeldusse näiteks märke «riie on pestud ökoloogilise puhastusvahendiga». See annab ostjale kinnituse, et riided lõhnavad värskelt, kuid mitte vängelt ning on allergeenivabad.

Erksad värvid

Järelturul lähevad paremini kaubaks kas vähekasutatud või kasutatud, kuid värske välimusega riided. «Ökopesuvahendid ei kuluta riide värvi ja materjali, kuna need on riidekiule pehmed kui keemilised pesuvahendid. Riide värv ja tekstuur säilivad kauem poeväärsena,» ütles Rüütli ning lisas, et veel üks nipp riiete värvi kirkamaks teha on lisada pesumasinasse spetsiaalset pesuäädikat, mis pehmendab pesu ning sobib ka spordiriiete pesuks.

Keskkonnasõbralik pakend

Rüütli ja Aunapuu on ühel nõul, et kaubeldes teisel ringil tasub keskkonnasõbralikkust silmas pidada ka toodete pakendamisel. Aunapuu räägib, et riiete pakendamiseks kasutatav pakend peaks olema puhas ja terve, kuid see ei pea olema uus.

Jaga sõprade ja jälgijatega

Enamikul Yaga kasutajatel on müügistaaži juba kogunenud, mistõttu toovad regulaarselt müüke püsikliendid, kes poodi juba fännavad. Samas uutele müüjatele soovitab Aunapuu anda enda poest võimalikult paljudele teada. «Jaga enda poe linki koos mõne toote fotoga sotsiaalmeedias ning räägi sõpradele ja tuttavatele mõnest huvitavast esemest, mida sa müüd.»

Müü turvaliselt

Eestlased eelistavad riideid müüa veebipõhistel järelturgudel, populaarseimad on Facebooki turg ja Yaga. Peamised argumendid on kasutusmugavus ja kiirus. Aunapuu sõnul tuleks kindlasti müügil veenduda, et kaubeldav platvorm on turvaline.