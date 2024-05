KAS TEADSID? Mõjuv põhjus, miks peaksid rabarberi kõrvale piima jooma

Rabarber jääb paljudele mõistatuseks ja seda põhjusega. See köögivili on ainulaadne tänu oma unikaalsetele omadustele, kirjutab Vakarys Ekspresas. Nimelt sisaldab see rikkalikult K-vitamiini, kiudaineid ja antioksüdante, mis toetavad luude, seedetrakti ja südame tervist.

Kiudaineterikas ja madala kalorisisaldusega rabarberivars sisaldab lisaks antioksüdant katehhiini. Seda bioflavonoidi leidub ka näiteks rohelises tees, tumedas šokolaadis ja punases veinis ning see on ka põhjus, miks nimetatud toitusid tarvitada soovitatakse, kirjutab Huffington Post.

Leevendus kõhule

Rabarberi juurt ja vart on ikka kasutatud kõhuhädade raviks. Enamasti oleme harjunud tegema rabarberikooki, kuid kõige tervislikum on seda muidugi süüa paljalt.

Rabarberi vars on suurepärane kiudainete allikas, mis on omakorda väga heaks trumbiks kõhukinnisuse ennetamisel ja ravimisel.

Kiudained absorbeerivad vett ja muudavad väljaheite tihedamaks, mistõttu see eemaldub kehast kiiremini ja kergemini. Uuringud on näidanud, et rabarberis on palju keemilist komponenti antrakinooni, millel on lahtistav toime ja mis stimuleerib soolestikku väljaheidet vabastama.