ÕUDNE! Venna kulul nalja teinud neiu pani toidu sisse vanaema tuha

Saatesse «Fifi, Fev & Nick» helistanud naine, kes tutvustas ennast nimega Cheyenne rääkis, et proovis vanaema tuhka esmakordselt oma emaga, et viimase tuju tõsta. Ülestunnistus oli nii raju, et saatejuhid pidid oma toolidelt maha kukkuma.

Naine jätkas, et see polnud ainus kord, kui vanaema säilmetega maiustatud. Cheyenne rääkis, et pärast seda, kui tema vend vanglast vabanes, otsustas ta tema kulul nalja teha.

«Ma ei ole sellest mitte kellelegi rääkinud,» selgitas Cheyenne. «Leidsin, et oleks naljakas venna kulul nalja teha... ja ma panin vanaema tuhka tema pastakastmesse.»

Ülestunnistus tekitas saatejuhtides veel suurema šoki. Cheyenne tunnistas, et tal on vanaema tuhast «veider sõltuvus» ja usub, et selle söömine aitab tal luua ühendust oma varalahkunud vanaemaga. «Mulle tundub, et oleme lähedasemad kui kunagi varem,» ütles ta.

Kui üks saatejuhtidest küsis, kas Cheyenne on tuha söömisega lõpparve teinud, võttis naine hetk aega ja ütles, et saatejuht Fifi rahustamiseks vastab ta sellele küsimusele jaatavalt.

Arusaadavalt kahtlevad paljud raadiosaate kuulajad Cheyenne loos, pidades seda kas produktsiooni vimkaks, millega tähelepanu püüda või on loo rääkinud naine lihtsalt tähelepanunäljas.