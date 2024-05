Hea uudis! Järgmisel nädalal on oodata kodulaenude odavnemist

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiaineni märkis, et suhteliselt nõrk majandusdünaamika ja madalam inflatsioon on andnud viimasel ajal Euroopa Keskpangale (EKP) võimaluse rääkida avalikult intressimäärade langetamise plaanist 0,25 protsendipunkti võrra.

Ootused peatse intressilanguse osas kajastuvad juba euribori määrades. Pikemaajalised euribori intressimäärad on mõnda aega olnud lühematest intressimääradest madalamad ning kuue kuu euribor on hetkel 3,8 protsenti.

Näiteks 100 000 euro suuruse laenujäägi puhul, mille tagasimakse tähtajani on 15 aastat, tähendaks see laenumakse vähenemist keskmiselt 40 euro võrra kuus. 200 000 eurose laenujäägi korral, mille tagasimakse tähtajani on samuti 15 aastat, väheneks intressimäärade langetamisel igakuine laenumakse aga umbes 80 eurot. «Finantsekspertide prognoosid on loomulikult muutlikud ja sõltuvad nii eurotsooni majandusolukorrast kui ka inflatsioonist,» tõi Hakiainen välja.