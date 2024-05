Lõuna-Euroopa nipp, kuidas tigedad herilased aiast eemale peletada

Järgnev herilaste peletamise nipp on pärit Lõuna-Euroopast ning selleks on vaja ainult kahte asja: metallist anumat (näiteks vana ahjuvorm) ja kohvipaks.

Siiski on sellel nipil üks halb külg. Sama lõhn võib olla ebameeldiv ka inimestele, näiteks neile, kes kohvist suurt lugu ei pea. Veel tuleb arvestada tõsiasjaga, et hõõguval kohvipaksul tuleb silm peal hoida, eriti praegu, kui õues on kuiv ja tuleoht suur.