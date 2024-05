Neli lihtsat sammu, et suvilast rahuliku südamega lahkuda

Kodu on inimese jaoks kõige tähtsam koht. See on paik, kus turvaliselt lõõgastuda, puhata ja end koguda. Igaüks soovib end oma kodus turvaliselt tunda ja samas muretult puhkusele minna teadmisega, et kodu on kaitstud. Sisekujundaja jagab nelja lihtsat ja taskukohast nippi, kuidas kodu turvalisena hoida.