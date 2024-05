Üleeuroopalise disainikonkursi finalistide seas on ka Eesti esindatud

Finalistid, kes esindavad eri sektoreid, on pärit kõikjalt Euroopast (Belgia, Eesti, Rootsi, Rumeenia, Taani ja Tšehhi). Disainilahenduste taga on sellised tuntud kaubamärgid nagu Bang & Olufsen, Linet ja Meze Audio ning uustulnukad nagu Arsenit, MyGrid ja Transparent.

Sel aastal on ka uus kategooria, järgmise põlvkonna disainiauhind, et tunnustada kuni 29-aastaseid noori disainereid. Elutööpreemia pälvib tänavu saksa disainer Dieter Rams, kes on olnud teerajaja nii disaini kui ka kestlikkuse valdkonnas. Ta on disaininud üle 200 ikoonilise toote ja kujundanud aastakümnete jooksul tarbekaupade välimust ja funktsionaalsust.