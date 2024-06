KAS TEADSID? See on prantsuse rõdude tegelik ülesanne

Arutlejate hulgas levivad enim variandid, et prantsuse rõdud on ehitatud potilillede akna taha riputamiseks. Naljahambad pakuvad varianti, et edevad mehed saavad hommikumantlis avatud akna kõrval seistes stiilselt suitsetada. Veel on pakutud variante, et see toimib kitsaste trepikodade korral lisauksena - kui näiteks uus diivan treppidest üles ei mahu, on võimalik see prantsuse rõdu ja tõstuki abil otse tuppa tõsta.