PILDID Tallinn tunnustas 2023. aasta silmapaistvaid restaureerimistöid

Abilinnapea Madle Lippus rõhutas, et väärtusliku ehituspärandi korrastamine on alati keerukam ja ajamahukam kui tavaline ehitustegevus, mistõttu on see eriti tänuväärne. «Olen väga tänulik nende tööde eest, mis on sõna otseses mõttes vabastanud mõned väärtuslikud hooned neid katnud kihtide alt ja mille omanikud on andnud oma suure panuse, et ehituspärand saaks särada oma parimas vormis – sellisena, nagu need algselt mõeldud olid,» lausus Lippus.