USKUMATU MUUTUS Tallinna Naiste Tugikeskuse eluruumid said täiesti uue hingamise

Kodu peaks olema turvaline paik, kus tunda end rahulolevana ja murevabalt. Ent nende jaoks, kes kannatavad lähisuhtevägivalla all, see nii ei ole. Abi leiab naiste tugikeskustest, kes pakkuvad tuge ja turvalist pelgupaika. IKEA on algatuse «Märka vägivalda» raames investeerinud üle 20 000 euro ja lõpetas äsja juba teise tugikeskuse uuenduskuuri Eestis.