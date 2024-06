Muru enda alla matnud sammalt saab edukalt tõrjuda ühe väga lihtsa asjaga

Samblale sobib kasvamiseks pea iga pind, alates rändrahnudest lõpetades iluaedadega. Sammal mitte ainult ei riku teie muru esteetikat, vaid mõjub negatiivselt ka teie muru üldisele tervisele.

Aias levides hakkab sammal muru lämmatama, võttes murult ära kasvuruumi ning vee ja toitained. Ühel hetkel võid avastada, et kaunist murulapist pole enam midagi alles ning see on asendunud vetruva samblamatiga.

Aiandusele pühendatud veebilehe The Relentless Gardener'i asutaja Matt Adams, kel on üle kümne aasta pikkune muruhoolduse kogemus, selgitas blogipostituses, kuidas ilma keemiata probleem lahendada.

Tema sõnul on parim looduslik vahend sambla tõrjumiseks söögisooda ning tema sõnul toimib see kui võluvits. «Kõige lihtsam viis looduslikult sambla hävitamiseks on segada kolm supilusikatäit söögisoodat ühe liitri veega. Seejärel kandke segu samblale – oodake ja juhtub ime,» õpetab ta.

Söögisooda on keskkonnasõbralik ja lihtne lahendus sambla hävitamiseks. See suurendab mulla pH taset, mis samblale kohe üldse ei meeldi. Siiski soovitab ta esmalt katsetada söögisooda lahust väikesel sambla osal, et jälgida, kuidas lahus konkreetselt sinu aias ja tingimustes toimib. Reeglina tuleb sammalt mitme päeva jooksul korduvalt soodalahusega pihustada.

Kui sammal on hinge heitnud, soovitab Adams selle lihtsalt välja riisuda. Seejärel tuleb olla hoolas, et sammal uuesti aeda ei tikuks ning kui see seda teeb, tuleb ruttu tegutseda, mitte oodata, kuni olukord kontrolli alt väljunud.