FOTOD Itaaliasse üheeurose alghinnaga maja soetanud naine paljastas, mis ta oma raha eest tegelikult sai

Naine otsustas sisetunde kasuks ning panustas ühe euro eest müüki pandud majale pärast sõbralt saadetud artikli lugemist, mis selgitas järgnevat skeemi: nimelt pakuvad mitmed väikelinna omavalitsused sümboolse summa eest mahajäetud maju - neile on rahast palju olulisem, et ostjad renoveeriks majad ning koliks paari aasta jooksul sisse.

Meredith soovitab inimestel kaaluda üheeurose kodu ostmist, kuid ütles, et see pole nõrganärvilistele: «See oli väga aeglane ja tüütu, kuid päikeseloojangud on siin imelised. Ma pühendusin täielikult ja kui ka te suudate selleks jõudu koguda, siis see on kõike seda väärt!».