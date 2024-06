Läheb grillimiseks! Laupäev toob Nõmme turule grillmeistrid ja toidu nautlejad

Tippkoka ja Nõmme turu grillipäeva juhi Rain Käärst hinnangul on tema selle aasta grillroad inspireeritud lihtsatest ja kergetest maitsetest. «Grillitava tooraine valik sõltub minu jaoks ilmast. Mida kuumem on õues, seda kergem võiks olla roog. Kala ja kanaliha on kindlasti sellel suvel hittideks,» lisas ta.

«Grillimine ja BBQ valmistamine on seltskondlik tegevus, seega kutsume 8. juunil kõiki Nõmme turule, et jagada häid maitseid ning meie pikaajalisi grillimise kogemusi. Meie juurde võib julgelt tulla nõu küsima, eks turg ole just see õige koht, kus lisaks heale ning värskele toidukraamile saad omaala spetsialistidelt julgelt nõu küsida,» tõdes grillipäeva läbiviija ja grillmeister Rene Kiis. «Tänan ette ka kõiki Nõmme turu kaupmehi, kelle toorainega me järgmisel laupäeval grillid täidame,» lisas ta.