Tragöödia kiirtoidurestoranis: ootamatu koostisosa viis üle 70 inimese haiglasse ning võttis ühelt elu

Botulismipuhangu põhjustajaks oli bakter Clostridium botulinum, kelle elutegevuse käigus tekibki botulismi põhjustav toksiin botuliin. See sama bakter oli vohama hakanud restorani majoneesipurgis, mida hoiustati ilmselt valedes tingimustes, andes sellega bakteri vohamisele võimalus.

Tegemist on küll võrdlemisi haruldase haigusega, näiteks registreeriti USAs eelmisel aastal 110 botulismijuhtu, kuid nakatudes on asi väga tõsine.

Sama bakter esineb looduslikult paljudes toidutoodetes, kuid on neis ohutu. Toidus hakkavad botulismibakterid paljunema ja toksiini tootma siis, kui toitu säilitatakse õhukindlalt, kuid valedes tingimustes. Botulismibakterite arengut soodustab soe keskkond ja vähene happelisus. Enamasti on botulismi allikaks kodus valmistatud konservid, näiteks nagu liha- ja köögiviljakonservid.

Veel on probleemiks see, et mürkainel ehk botuliinil puudub lõhn ja maitse.