Berliinlased ründavad basseine: olukord on väljunud kontrolli alt, aedadele lisatakse okastraati

Berliini avalikud basseinid on hädas rahvamassidega, kes reegleid eirates ning piletiraha maksmata, ronivad kasvõi üle aedade, et varbad jahutavasse vette pista. Olukord on muutunud nii hulluks, et osad basseinipidajad on aiad kõrgemaks ehitanud ning need okastraadiga ääristanud.