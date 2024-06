Viis taime, mille kasvatamisega saavad hakkama isegi täielikud võhikud

Calathea on taim, mis kasvab suhteliselt vähese valguse juures hästi. Tema suured, silmatorkavad kirjud lehed toovad tuppa dramaatilisust. Kastes tuleb jälgida, et muld ei oleks kuiv ega liiga märg - muld peab pidevalt niiske olema.

Ahvileivapuud on lihtne kasvatada ning see talub kuivust. Veega tuleks kasta vaid siis, kui muld on peaaegu täielikult ära kuivanud - pigem kasta vähem, et taim mädanema ei hakkaks. Ahvileivapuud tuleks hoida poolvarjus.