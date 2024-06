LIHTSAD NIPID Just nii saad koduaias tüütutest tigudest lahti

Muutke oma aed metsloomadele kergesti ligipääsetavaks

Siilid on teie sõbrad. Jätke võimaluse korral aiavõre alla parajas suuruses auk, et siilid saaksid sealt läbi. Igasugused teod on neile maiuspalaks ning kindlasti aitavad teie koduaias kiiresti korda luua.

Sama kehtib lindudega – istutage puid või paigaldage pesakaste, et neid oma koduaeda meelitada. Mõnikord piisab ka sellest, et puuvilju laiali jätta.

Puutumata pinnase puhul on võimalus, et teie aeda kolivad konnad ja mardikad, kes samuti toituvad tigudest. Seda kiirendab pisikese tiigi või loodusliku basseini ehitamine oma aeda.

Tigusid ükshaaval eemaldada

Parim aeg tigude korjamiseks on kohe pärast vihmasadu või pimedaks minemist. Sel juhul tuleks teod ja nälkjad kohalikku parki või metsa viia, soovitatavalt kaugemale kui 20 meetrit, sest vastasel juhul tulevad nad aeda tagasi.

Nematoodid

Parim keskkonnasõbralik valik orgaanilise kahjuritõrje puhul on nematoodide kasutamine. Need on mikroskoopilised ussid, mis toituvad ja paljunevad tigude sees. Nematoode leidub igas mullas ning nende lisamine kiirendab tigude vähenemist koduaias. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks neid kuus nädalat enne aias istutamist mullale lisada.

Graanulid

Graanulite kasutamine on tõhus, kuid need on väga mürgised ka teistele kasulikele putukatele või loomadele. Aias oleva tiigi puhul võivad ka kalad mürgitada saada. Kodu- ja metsloomad, kes on surnud või mürgitatud tigusid liialt suures koguses söönud, võivad ise ka selle tõttu mürgitusse surra.

Kohvipaks

Kohvis sisalduv kofeiin hoiab tigusid eemal, kuid selle happelisus ei pruugi kõikidele taimedele sobida. Sellest hoolimata võib kohvipaksu ka kompostis kasutada.

Küüslaugupihusti

Küüslauguõli sisaldavad keskkonnasõbralikud pestitsiidid ajavad teod segadusse ning peletavad neid eemale. On täheldatud, et küüslauk paneb nälkjaid rohkem lima eritama ning see omakorda põhjustab nende liigset kuivamist.

