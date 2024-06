Kas kohvipaksu tohib ikka kraanikausist alla lasta?

Mustade nõude pesemisel on täiesti normaalne, et äravoolu satuvad kastme- ja toidujäägid ning isegi kohvipaks. Aga kas see on probleem? Saksa sanitaar-, kütte- ja kliimaseadmete (ZVSHK) keskliidu esindaja Frank Ebisch selgitab, et kohvipaksu ei tohiks äravoolu sattuda, kuna sel on komme ladestuda sifooni ning kui see sinna juba sattunud, on sellest üsna keeruline lahti saada.