VIDEO Suveterrassi uuendanud naine sai naabrilt inetu üllatuse

Kodu on püha ja mida ilusam ta suveks on, seda parem on endal seal puhata. Suveks aeda ja terrassi uuendanud naine pidi pettuma, kui tema meelehärmiks otsustas naaber sama teha.

Probleem polnud selles, et naaber kodust esteetikat uuendas, vaid see, et tema töö rikkus naise tehtud tööd. Nimelt juhtus nii, et naaber kasutas oma aia värvimiseks pihustatavat värvi, kuid see tuli puitaia vahelt läbi.